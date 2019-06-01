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Petrol boru hattından hırsızlık jandarmadan kaçmadı

56 dakika önce

Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Petrol boru hattından hırsızlık jandarmadan kaçmadı, System.String[]
Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince son dönemde özellikle Bismil ilçesi mülki sınırları içerisinde meydana gelen petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olaylarla ilgisi olduğu belirlenen N.G., M.T., A.Y., ve R.Ç.'nin yakalanması amacıyla Bismil ilçesinde ve Batman'da 4 adreste, 30 Mayıs'ta eş zamanlı arama faaliyetinin gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan arama sonucunda, ilgileri olduğu ileri sürülen suçların delillerinin yanı sıra N.G.'nin evinde 2 kilo 600 gram esrarın ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen malzemeye el konulduğu bildirilirken olayla ilgili 4 şüpheliden gözaltına alınan R.Ç. ve M.T. tutuklandı, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari N.G.'nin yakalanması çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
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