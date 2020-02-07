Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı

7 saat önce

Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentten geçen petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda, 67 ton ham petrol ile petrol hırsızlığında kullanılan araç gereç ve kamyon ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, "Nitelikli hırsızlık" ve "Akaryakıt kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de hareketli anlar! Hırsızı durdurmak isterken başından silahla vuruldu
Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]