Petrol Caddesinde asfaltı tamamlanan kısım trafiğe açıldı
51 dakika önce
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmasından sonra yolun çizgileri çizildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından Petrol Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmasından sonra yolun çizgileri çizildi.
Petrol Caddesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha önce tamamladıkları asfalt çalışmalarından sonra asfaltlanan kısımları tamamen trafiğe açtıklarını söyleyerek, yolun diğer şeridinin ise elektrik kurumu tarafından belirlenen noktalara elektrik direklerini dikmesinden sonra tamamlanacağını dile getirdi.
Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi
YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu