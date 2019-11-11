Son Dakika Haberleri: Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı

Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.

Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesi'nin yol çizgileri çizildi. Petrol Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren trafik amirliği yetkilileri, fen işleri müdürlüğü tarafından daha önce tamamlanan asfalt çalışmalarından sonra, asfaltlanan kısımlarda yol çizgi çalışması yapıldığını belirtti.


Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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