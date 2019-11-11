Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı
6 saat önce
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesi'nin yol çizgileri çizildi. Petrol Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren trafik amirliği yetkilileri, fen işleri müdürlüğü tarafından daha önce tamamlanan asfalt çalışmalarından sonra, asfaltlanan kısımlarda yol çizgi çalışması yapıldığını belirtti.
Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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