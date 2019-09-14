Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı
23 dakika önce
Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı
Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleştirilen saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerinden yükselen alevlerin sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:30
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