Son Dakika Haberleri: Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika Dünya Haber

Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı

23 dakika önce

Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı

Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleştirilen saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerinden yükselen alevlerin sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orman yangını
14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren HİV taşıyıcısı kadın öğretmeni iki çocuğu ihbar edip tutuklattı Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 09:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine drone saldırısı: Başlayan yangın kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]