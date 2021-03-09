Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

09.03.2021 07:32
Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla sert düştü.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla sert düştü. Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerini gördükten sonra, 68.4 dolara kadar indi.

Analistlere göre Suudi Arabistan'daki saldırının ardından üretim ve ihracat tesisleri "önemli ölçüde zarar görmeden çıktı; bu nedenle piyasa bu gelişmeyi bir miktar kar satışı için bir işaret olarak değerlendirdi." "Ancak tüm bunların altında, temel bir destekleyici yapısal durum var; küresel ham petrol ve ürün stokları son OPEC + kararıyla düşmeye devam ediyor."

Petrol fiyatlarındaki tırmanış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutmalarıyla bu yılın içinde yüzde 30'dan fazla yükseldi.OPEC+ geçen yıl pandeminin talebi düşürmesiyle, petrol üretimini günlük 9.7 milyon varil kısmıştı. Mevcut durumda OPEC+ hala yaklaşık günlük 7 milyon varillik petrol arzını kısıtlıyor. Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim azaltmasıyla birlikte arz kısıtlamasının nihai hacmi günlük 8 milyon varile düzeyinde.ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde hafif toparlandıktan sonra yeniden gerilediği 1,690 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.48 artışla 68.45 dolar,Batı Teksas yüzde 0.70 artışla 64.69 dolar,altın yüzde 0.58 artışla 1,690.27 dolar,gümüş yüzde 0.83 artışla 25.33 dolar,bakır yüzde 0.33 artışla 9,006.50 dolar,platin yüzde 1.14 artışla 1,152.79 dolar,paladyum yüzde 0.32 artışla 2,327.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 417 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,793 liraya yükseldi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor" dedi ve ekledi: "Altının ons fiyatı destek  bölgesi olarak gördüğümüz 1690-1700 dolar bandının üzerinde kalarak yukarı yönlü tepkiler verse de bu tip yükselişlerin büyük resmi değiştirmek için yeterli momentumu sağlamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle ABD tahvil faizlerindeki yükselişin fiyatlar üzerinde belirgin şekilde baskı yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak önümüzdeki üç gün boyunca ABD'deki tahvil ihalelerine gelecek talebin değerli metallerin sergileyeceği performans açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."İş Yatırım'ın emtia bülteninde de, "Petrol fiyatları iki yönde sert hareketlerin olduğu bir hafta başlangıcı gerçekleştirdi. S.Arabistan'ın önemli petrol sahalarından birine hafta sonunda yapılan saldırı sonrası kontratlar primli açılış yaptı, ardından gün genelinde hakim olan satışlar ile fiyatlar zirvelerden aşağı geldi. Mayıs vade Brent kontratı 71.40 dolara kadar yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 68 dolar seviyesinin altına gerileyerek günün en düşük seviyelerinde kapandı" denildi.


Suudi Arabistan, Petrol, Opec, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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