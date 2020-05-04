Petrol düştü, altın 1,700 dolar sınırında

İç piyasada ise gram altın 384 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,512 liraya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın suçlamalarıyla derinleyen ABD ve Çin arasındaki gerginliğin, Covid-19 sonrası küresel toarlanmayı yavaşlatacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yön yeniden aşağıya döndü. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını ise destekledi.

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