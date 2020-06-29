Petrol düştü, altın 1,770 doları aştı - Son Dakika

Petrol düştü, altın 1,770 doları aştı

Covid-19 gelişmelerine bağlı artan talep endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düşerken, güvenli liman arayışlarının artışıyla da altının ons fiyatı 1,770 doların üzerine çıktı.

Covid-19 gelişmelerine bağlı artan talep endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düşerken, güvenli liman arayışlarının artışıyla da altının ons fiyatı 1,770 doların üzerine çıktı.

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarında ABD'de Covid-19 salgınının yayıldığına ilişkin işaretlerin etkisi ile aşağı yönlü hareketler gözlenirken, Rusya'nın üretim kısıntısı konusunda kararlı olduğuna ilişkin işaretlerin destek oluşturması ile gün sonunda, Brent Petrol'ün yatay hareketini sürdürdüğü izlendi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Bunun yanında, Covid-19 gelişmeleriyle bozulan risk algısının etkisiyle, Cuma günü güvenli liman arayışları arttı ve küresel hisse senetlerinden çıkışlar yaşanırken, altın gibi güvenli liman varlıklar değer kazandı.

Bu çerçevede 1,770 doları aşan ons Asya seansında yükselişini 1,775 doların üzerine taşıdı. Altın fiyatları geçen hafta 1,779 doların üzerini test ederek Ekim 2012'den bu  yana en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.48 düşüşle 40.04 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.82 düşüşle 37.75 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 0.33 düşüşle 17.86 dolar,

altın yüzde 0.06 artışla 1,771.94 dolar,

bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,

platin yüzde 0.82 artışla 813.04 dolar,

paladyum yüzde 0.88 artışla 1,898.39 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,550 liraya yükseldi.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde, ons altının yeni haftaya 1,770 doların üzerinde başladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Ons altının geçen hafta 1,780 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra nakite dönüş ve kar satışlarının etkisi ile 1,750 doların altına geri çekildiğini gördük.

"Ancak ABD'de korona virüs vakalarının günlük bazda 45 bine kadar yükselmesi ve dünyada da toplam sayının giderek artıyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altının cazip kalmasını sağlıyor.

"Bu kapsamda yeniden 1,770 doların üzerinde rakamlar görüyoruz. Bu da haftaya başlarken teknik görünümü iyileştiriyor.

"Kısa vadede olası kar satışlarında 1,745 doların üzerinde kalınması halinde aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

"Kaldı ki korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile merkez bankalarının ekonomilere verdiği güçlü likidite desteği nedeniyle orta uzun vadede altın lehine tablonun korunacağını düşünüyoruz."


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol düştü, altın 1,770 doları aştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:34 Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 21:09 Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü 20:25 Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
15:00
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
14:59
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
14:53
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
14:53
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
14:48
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
14:47
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 15:39:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol düştü, altın 1,770 doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]