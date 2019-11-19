Petrol düştü, altın yatay, paladyum yükseldi

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin yavaş bulunduğu emtia piyasalarında, petrol fiyatları düşerken, haftanın ilk günü son 10 günün en yüksek düzeyine çıkan altın fiyatları yatay hareket ediyor. Beyaz altın elde edilmesinde kullanılan paladyumun fiyatı ise yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü, ABD petrol stoklardaki artışlar da destekledi.

Gelişmelerle, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.18 düşüşle 56.95 dolara, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.19 düşüşle 62.32 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.68 artışla 17.16 dolardan,

altın, yüzde 0.07 artışla 1,473.01 dolardan,

bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.63 dolardan,

platin, yüzde 0.59 düşüşle 889.20 dolardan ve

paladyum yüzde 1.34 artışla 1,729.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 lira, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,820 liradan satılıyor.