Petrol düştü, altın yükseldi

ABD ham petrol stoklarında düşüşün etkisiyle 37 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'de talep düşüşü yaşanabileceğine ilişkin kaygılarla gerilerken, güvenli limanı altının fiyatları yükseldi.

Çin hükümeti, beklentilere karşın, 30 yıldır ilk kez ülkenin 2020 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hedefini açıklamaması, ekonomide belirsizlikler yaratınca, ülkenin petrol talebinde önemli düşüş olacağı kaygıları petrol piyasalarında etkili oldu.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın açıkladığı son rapora göre, para birimlerindeki hızlı değer kaybı ve mevcut ekonomik istikrarsızlık ortamı altın fiyatlarındaki tırmınışı körüklemeyi sürdürecek. Finans devinin raporunda, dünyadaki önde gelen tüm para birimlerinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri gören yatırımcıların uzun vadeli varlıklarını, dünyanın miras rezerv parası altına yönlendirecekleri öngörüldü.

Gelişmelerle, Türkiye 'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.32 düşüşle 34.72 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.60 düşüşle 32.28 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.61 artışla 17.21 dolar,

altın, yüzde 0.45 artışla 1,734.80 dolar,

bakır, yüzde 1.02 düşüşle 5,390.00 dolar,

platin, yüzde 0.39 artışla 841.50 dolar,

paladyum yüzde 4.77 düşüşle 1,939.62 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 626 liraya, Cumhuriyet altını da 2,495 liraya yükseldi.