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Petrol endüstrisi ekipmanı üreticisi Tatsuno, istasyonlarını Kaspersky ile koruyor - Son Dakika

Petrol endüstrisi ekipmanı üreticisi Tatsuno, istasyonlarını Kaspersky ile koruyor

01.09.2021 11:28
Petrol endüstrisi ekipmanı üreticisi Tatsuno, istasyonlarını Kaspersky ile koruyor, System.String[]

Küresel perakende ticari yakıt ikmali için yakıt dağıtıcıları ve diğer türden çözümler üreten Japon üretici Tatsuno Corporation, istasyonlarındaki kurulu ödeme terminal sistemlerini korumak için Kaspersky Embedded Systems Security'yi seçti.

Küresel perakende ticari yakıt ikmali için yakıt dağıtıcıları ve diğer türden çözümler üreten Japon üretici Tatsuno Corporation, istasyonlarındaki kurulu ödeme terminal sistemlerini korumak için Kaspersky Embedded Systems Security'yi seçti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, çözümün avantajları arasında Windows XP desteği, uzun süre boyunca güçlü güvenlik ve düşük kaliteli donanımlarla uyumluluk yer alıyor.

Tatsuno Corporation tarafından yapılan ve satışı yapılan benzin istasyonlarında bulunan ödeme terminal sistemleri, kredi kartı ödemelerini kabul ediyor. Ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti altına almak için bir dizi sağlam güvenlik önlemi ve süreci gerekiyor. Bunlar özel uç noktalar (dağıtıcı ödeme terminalleri gibi) ve bunların bağlandıkları ağlar için güvenlik, kart sahibine ait verilerin korunması, yazılımdaki güvenlik açıklarını kontrol etmek için gerekli araçlar ve güvenli erişim yöntemlerinin uygulanmasını içeriyor. Ayrıca ağların periyodik olarak denetlenmesi ve test edilmesi de çok önemli ve bu da güçlü güvenlik ilkelerinin yapılandırılması ve uygulanması için uygun araçlar gerektiriyor.

Tatsuno, yaptığı ön testlerde Windows tabanlı gömülü cihazları korumaya yönelik çok katmanlı bir çözüm olan Kaspersky Embedded Systems Security'nin gereksinimleri mükemmel bir şekilde karşıladığını ve bunların yürütülmesinde BT güvenlik personelinin işini pek çok yönden kolaylaştırdığını buldu. Ek olarak, çözüm sınırlı bellek ve disk alanına sahip şirket donanımlarında da zahmetsizce çalışıyor. Kaspersky Embedded Systems Security, Windows XP'yi destekliyor ve benzin istasyonlarının uzun vadeli yaşam döngüsü için uygun. Çözüm, Tatsuno'nun tüm sorunlarını çözerek ideal seçim olarak öne çıktı. Kaspersky'nin sistem mühendisleriyle birlikte çalışan Tatsuno, ürün testini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamayı başardı.

Çözüm, Nisan 2020'de Tatsuno'nun benzin istasyonlarının gömülü ödeme terminal sistemine kuruldu ve şu anda sorunsuz çalışıyor. Tatsuno, çözümü ileriye dönük olarak gelişmiş güvenlik sağlamak için Satış Noktaları (POS) sistemleri de dahil olmak üzere diğer sistemlerine de kurmayı planlıyor.

"Yakıt endüstrisiyle ilgili cihazları korumak zorlu bir görev"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatsuno Tasarım Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Keiji Kitami, "Kaspersky çözümünü kullanmaya karar verdik çünkü Windows XP çalıştıran ve çok fazla işletim sistemine sahip benzin dağıtıcılarımızdaki sınırlı disk alanına sahip ödeme terminal sistemlerine sorunsuzca kurabileceğimizi düşündük. Kaspersky Embedded Systems Security, yalnızca açıkça izin verilen yürütülebilir dosyaların çalışmasına izin vererek gereksinimlerimizi karşılıyor ve minimum değişiklikle mevcut terminallerle uyumlu hale getirebilmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tatsuno Tasarım Departmanı Müdür Yardımcısı Kazuhiro Sakuma ise, "Mevcut müşteriler için benzin dağıtıcılarındaki ödeme terminallerini yükseltirken, Kaspersky Embedded Systems Security'yi yükleyebildik. Sessiz kurulumlarla, müşterileri kesintiye uğratmadan çözümü terminallere uygulayabiliyoruz. Bu da bizim için bir diğer büyük fayda oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Kıdemli Küresel Ürün Pazarlama Müdürü Oleg Gorobets da konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Yakıt endüstrisiyle ilgili cihazları korumak zorlu bir görev olabilir. Bunlar uzun bir yaşam döngüsüne sahiptirler ve satıcı tarafından desteklenmeyen işletim sistemi ve yazılım sürümlerini çalışıyor olabilirler. Bu, güvenlik yamalarının genellikle artık yayımlanmadığı anlamına gelir. Ek olarak bunların donanımları da düşük performanslıdır ve sınırlı sistem kaynaklarına sahiptir. Tatsuno, müşterilerinin güvenliği konusunda endişeliydi. Çözümümüzün karmaşık gereksinimlerini karşılamasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Kaspersky, Windows, Benzin, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol endüstrisi ekipmanı üreticisi Tatsuno, istasyonlarını Kaspersky ile koruyor - Son Dakika Ekonomi


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