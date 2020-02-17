Petrol filatları hafif geriledi, altın yatay - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol filatları hafif geriledi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

Petrol filatları hafif geriledi, altın yatay

7 saat önce

Covid-19 salgınının, başta Çin olmak üzere genel olarak Asya'da petrol talebinin etkilerine ilişkin verilerinin beklendiği emtia piyasalarında petrol fiyatları, geçen haftanın yüzde 5.0'i aşan kazanımının ardından yeni haftaya hafif düşüşle başladı.

Petrol filatları hafif geriledi, altın yatay, System.String[]

Covid-19 salgınının, başta Çin olmak üzere genel olarak Asya'da petrol talebinin etkilerine ilişkin verilerinin beklendiği emtia piyasalarında petrol fiyatları, geçen haftanın yüzde 5.0'i aşan kazanımının ardından yeni haftaya hafif düşüşle başladı. Güvenli liman altının fiyatları ise, Covid-19 salgınının etkileriyle haftaya yatay başladı.

Gelişmelerle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.15 düşüşle 57.15 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.40 düşüşle 52.01 dolara geriledi.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.50 artışla 17.82 dolardan,

altın, değişmeyerek 1,582.84 dolardan,

bakır, yüzde 0.03 artışla 2.627 dolardan,

platin, yüzde 2.7 artışla 971.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.6 artışla 2,445.71 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 502 liraya, Cumhuriyet altını da 2,074 liraya yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı
Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı İmamoğlu, kreş vaadini hayata geçiriyor! Personel alımı için ilana çıkıldı

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:52:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol filatları hafif geriledi, altın yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]