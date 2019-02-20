Son Dakika Haberleri: Petrol Fiyatı 2018 Kasım Ayından Bu Yana Olan En Yüksek Seviyeye Yükseldi

Petrol Fiyatı 2018 Kasım Ayından Bu Yana Olan En Yüksek Seviyeye Yükseldi

1 saat önce

Ham petrol fiyatı 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye 56 dolara yükseldi. ABD’nin İran ve Venezuela’ya yönelik yaptırımları ve OPEC’in üretim kısıtlama kararı sonrası, bir varil ham petrolün fiyatı 56 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrol fiyatları, yüzde 0,8 artarak bu yılın en yüksek rakamı olan 56,02 doları gördü. Uluslararası brent […]The post Petrol fiyatı 2018 Kasım ayından bu yana olan en yüksek seviyeye yükseldi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Petrol Fiyatı 2018 Kasım Ayından Bu Yana Olan En Yüksek Seviyeye Yükseldi, System.String[]
Ham petrol fiyatı 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye 56 dolara yükseldi.

ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları ve OPEC'in üretim kısıtlama kararı sonrası, bir varil ham petrolün fiyatı 56 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrol fiyatları, yüzde 0,8 artarak bu yılın en yüksek rakamı olan 56,02 doları gördü.

Uluslararası brent petrolün fiyatı da yüzde 0,6 artarak 66,65 doları gördü.Bu rakamlar, 20 Kasım 2018'den bu yana görülen en yüksek ham petrol fiyatları oldu.

Arz fazlasını önlemek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışında Rusya gibi bazı ülkeler, geçen yıl üretimi günlük 1,2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Fiyat artışında sadece OPEC'in kararı değil, ABD'nin büyük üreticilerden İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları da etkili oldu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Sektörel
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