Petrol fiyatı 50 dolara düştü
1 saat önce
Ticaret savaşı ve global ekonomik büyümeye yönelik endişeler petrol fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ediyor.
Ticaret savaşı ve global ekonomik büyümeye yönelik endişeler petrol fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ediyor. Dün 54,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 50,78 dolara gerilemiş durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:48
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