Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatı 50 dolara düştü

Petrol fiyatı 50 dolara düştü

1 saat önce

Ticaret savaşı ve global ekonomik büyümeye yönelik endişeler petrol fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ediyor.

Petrol fiyatı 50 dolara düştü, System.String[]
Ticaret savaşı ve global ekonomik büyümeye yönelik endişeler petrol fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ediyor. Dün 54,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 50,78 dolara gerilemiş durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:48 

Ekonomi
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