Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatı 70 doları aştı

Petrol fiyatı 70 doları aştı

1 saat önce

Üretim kısıntısı ve iki büyük üretici ülkeye uygulanan yaptırımların etkisiyle petrol fiyatı 70 doları aştı.

Petrol fiyatı 70 doları aştı, System.String[]
Üretim kısıntısı ve iki büyük üretici ülkeye uygulanan yaptırımların etkisiyle petrol fiyatı 70 doları aştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:54 

Ekonomi
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