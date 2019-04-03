Petrol fiyatı 70 doları aştı
1 saat önce
Üretim kısıntısı ve iki büyük üretici ülkeye uygulanan yaptırımların etkisiyle petrol fiyatı 70 doları aştı.
Üretim kısıntısı ve iki büyük üretici ülkeye uygulanan yaptırımların etkisiyle petrol fiyatı 70 doları aştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:54
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