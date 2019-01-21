Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde

Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.

Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.

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