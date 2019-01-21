Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde

Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde

13 dakika önce

Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.

Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde, System.String[]
Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:45 

Opec, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz Megastar Tarkan, Eşinin Kıskançlık Krizlerine Daha Fazla Dayanamadı

Kadir Mısıroğlu'ndan Kurtuluş Savaşı Yorumu: Uyduruk Zafer 14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 09:58:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]