Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde
13 dakika önce
Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.
Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:45
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