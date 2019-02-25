Petrol fiyatı Trump'ın mesajıyla düşüşe geçti
17 dakika önce
"Dünya petrol fiyatında bir artışı kaldıramaz" diyen Trump OPEC'ten piyasayı rahatlatmasını istedi.
"Dünya petrol fiyatında bir artışı kaldıramaz" diyen Trump
OPEC'ten piyasayı rahatlatmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:25
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