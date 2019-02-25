Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatı Trump'ın mesajıyla düşüşe geçti

Petrol fiyatı Trump'ın mesajıyla düşüşe geçti

17 dakika önce

"Dünya petrol fiyatında bir artışı kaldıramaz" diyen Trump OPEC'ten piyasayı rahatlatmasını istedi.

Petrol fiyatı Trump'ın mesajıyla düşüşe geçti, System.String[]
"Dünya petrol fiyatında bir artışı kaldıramaz" diyen Trump OPEC'ten piyasayı rahatlatmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:25 

Ekonomi
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