Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatı yüzde 1'den fazla düştü

Petrol fiyatı yüzde 1'den fazla düştü

41 dakika önce

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'den fazla düşüşle 60.75 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatı yüzde 1'den fazla düştü, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'den fazla düşüşle 60.75 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:10 

Ekonomi
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