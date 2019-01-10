Petrol fiyatı yüzde 1'den fazla düştü
41 dakika önce
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'den fazla düşüşle 60.75 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'den fazla düşüşle 60.75 dolardan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:10
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