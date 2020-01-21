Petrol fiyatları 10 günün zirvesinden döndü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları 10 günün zirvesinden döndü - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları 10 günün zirvesinden döndü

6 saat önce

Libya'da iki petrol üretim tesisisin kapanmasıyla petrol fiyatları Pazartesi günü son 10 günün en yüksek düzeyini gördükten sonra hafif geriledi.

Petrol fiyatları 10 günün zirvesinden döndü, System.String[]

Libya'da iki petrol üretim tesisisin kapanmasıyla petrol fiyatları Pazartesi günü son 10 günün en yüksek düzeyini gördükten sonra hafif geriledi.

Libya'daki karışıklığın ardından iki petrol üretim tesisinin kapatılması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesinin petrol akışının azalacağı risklerini oluşturdu.

Bunun yanında, Pazartesi günü OPEC Başkanı Mohammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan müttefiklerin, 5-6 Mart tarihlerinde üretim kısıtlamalarına yönelik görüşeceklerini açıkladı.

Pazartesi günü varil başına 65.22 dolar ile 9 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeyini gören, Türkiye'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü varil başına yüzde 0.83 düşüşle 65.66 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.58 düşüşle varil başına 58.20 dolara geriledi.

Orta Doğu'daki söz konusu karışıklıkların yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesiyle altın fiyatı hafif yükseldi.

Değerli metallerde;

gümüş yüzde 0.18 artışla 18.105 dolardan,

altın yüzde 0.40 artışla 1,566.60 dolardan,

bakır yüzde 1.41 düşüşle 2.8055 dolardan,

platin yüzde 0.05 artışla 1,025.30 dolardan,

paladyum yüzde 2.66 artışla 2.284 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 298 liraya, çeyrek altın fiyatı 488 liraya, Cumhuriyet altını 2,018 liraya yükseldi.


Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
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