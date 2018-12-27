Petrol Fiyatları 2019'un İlk Yarısında Daha İstikrarlı Gelişecek"
51 dakika önce
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 2018’in son çeyreğinde yüzde 30’dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019’un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi kaynaklı. Piyasa 2019’un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek” dedi. Novak, petrol fiyatlarının tartışılması için OPEC ile […]The post “Petrol fiyatları 2019`un ilk yarısında daha istikrarlı gelişecek” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rusya
Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi kaynaklı. Piyasa 2019'un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek" dedi.
Novak, petrol fiyatlarının tartışılması için OPEC ile olağanüstü bir toplantı planlanmadığını da ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:34
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