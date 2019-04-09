Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde

Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde

25 dakika önce

OPEC'in üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırımları petrolü 71 doların üzerine taşıdı.

Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde, System.String[]
OPEC'in üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırımları petrolü 71 doların üzerine taşıdı. Ayrıca Libya'da devam eden iç çatışmalar da fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:49 

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Venezuela, Ekonomi
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