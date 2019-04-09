Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde
25 dakika önce
OPEC'in üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırımları petrolü 71 doların üzerine taşıdı.
OPEC'in üretim kesintileri ve ABD
'nin İran
ile Venezuela
'ya yaptırımları petrolü 71 doların üzerine taşıdı. Ayrıca Libya
'da devam eden iç çatışmalar da fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:49
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