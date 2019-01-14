Petrol fiyatları 60 doların altına indi
45 dakika önce
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 59,78 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 59,78 dolardan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:26
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