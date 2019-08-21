Petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu
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Petrol fiyatları, 16 Ağustos haftasında ABD ham petrol stoklarında görülen 3.5 milyon varillik düşüş ve Cushing Oklahoma'daki stokların da 2.8 milyon varil düşmesiyle 60 doları aştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
– Petrol fiyatları, 16 Ağustos haftasında ABD ham petrol stoklarında görülen 3.5 milyon varillik düşüş ve Cushing Oklahoma
'daki stokların da 2.8 milyon varil düşmesiyle 60 doları aştı.
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'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.75 artışla 60.48 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.39 artışla 56.35 dolardan işlem görüyor.
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