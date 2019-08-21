Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu
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Petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu

50 dakika önce

Petrol fiyatları, 16 Ağustos haftasında ABD ham petrol stoklarında görülen 3.5 milyon varillik düşüş ve Cushing Oklahoma'daki stokların da 2.8 milyon varil düşmesiyle 60 doları aştı.

Petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu, System.String[]
– Petrol fiyatları, 16 Ağustos haftasında ABD ham petrol stoklarında görülen 3.5 milyon varillik düşüş ve Cushing Oklahoma'daki stokların da 2.8 milyon varil düşmesiyle 60 doları aştı.
Gelişmeler etkisiyle Ekim ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.75 artışla 60.48 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.39 artışla 56.35 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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