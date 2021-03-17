Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay - Son Dakika

Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay

17.03.2021 17:09
Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay, System.String[]

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ABD petrol stoklarındaki haftalık gelişmelere ilişkin verilerinin açıklanması öncesinde, petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ABD petrol stoklarındaki haftalık gelişmelere ilişkin verilerinin açıklanması öncesinde, petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 12 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçen hafta açıkladığı raporda, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artarak 96.4 milyon varile yükseleceği öngörüldü.Enflasyonun yükseleceğine ilişkin beklentiler nedeniyle son iki haftanın en yüksek düzeylerine doğru yükselen altının ons fiyatı 1,730 - 1,740 dolar arasında yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.88 düşüşle 67.35 dolar,Batı Teksas yüzde 1.02 düşüşle 64.22 dolar,altın yüzde 0.02 artışla 1,732.18 dolar,gümüş yüzde 0.36 artışla 26.04 dolar,bakır yüzde 2.12 düşüşle 8,923.50 dolar,platin yüzde 1.95 düşüşle 1,193.37 dolar,paladyum yüzde 0.21 artışla 2,503.12 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 418 lira, çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2,755 liradan satıldı.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Salı günü ABD'nin Çin'e toplam 1 milyon 156 bin ton mısır satışını onayladığı ve bunun Ocak ayından bu yana görülen en yüksek satış miktarı olarak hesaplandığı belirtildi ve eklendi: "AB'nin mahsul izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ndeki kışlık tahıl mahsullerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve mahsulün 2021'de toparlanacağını söyledi."ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir mahsul raporunda, Kansas kış buğday mahsulünün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti."Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."Ulusal Yağlı Tohum İşleyicileri Derneği tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, ABD soya fasulyesi Şubat ayında ticaret beklentilerinin oldukça altında kaldı ve 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.""Buğdayda, yükselen trend bölgesinden gelen güçlü alımların ardından 640 dolar seviyesi geçildi. Güne satıcılı başlayan buğdayda, 640 seviyesi üzerinde kalıcılık devam edebilirse yukarı alanda 653/ 655 direnç bölgesi takip edilebilir. "Mısır fiyatı bültenimizde bahsettiğimiz üçgen formasyonunu kırdı. Güne yükselişle başlayan fiyat 559.00 seviyesine doğru ilerliyor. "Şeker fiyatı, güne negatif başladı. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana üzerinde hareket ettiği yükselen kanal trendinin altında seyreden fiyat, onay görüntüsü oluşturmuştu. Kahve, yükselen kanal içeresinde hareketine devam ediyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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