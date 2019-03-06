Son Dakika Haberleri: Petrol Fiyatları ABD Stoklarında Artışla Düştü.

Petrol Fiyatları ABD Stoklarında Artışla Düştü.

43 dakika önce

Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) verilerinin, ABD petrol stoklarının 7.3 varil artışla 451.5 milyon varile ulaştığını göstermesiyle düştü.

Petrol Fiyatları ABD Stoklarında Artışla Düştü., System.String[]
Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) verilerinin, ABD petrol stoklarının 7.3 varil artışla 451.5 milyon varile ulaştığını göstermesiyle düştü.

ABD petrol üreticileri Chevron Corp ve Exxon Mobil Permian Havzası petrol yatağı öngörülerinini güncelleyerek, ABD kaya petrolü üretiminde artış tahmin ettiler.

Yatırımcılar ayrıca ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) açıklayacağı petrol stokları verilierini bekliyorlar.

Gelişmelerin etkisiyle, Mayıs ayı teslimatları için, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 65.47 dolara, Nisan ayı teslimatları için ABD hafif petrolü de yüzde 0.74 düşüşle 56.14 dolara geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

Exxon Mobil, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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