Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları ABD stoklarındaki azalış etkisiyle yükseldi
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Petrol fiyatları ABD stoklarındaki azalış etkisiyle yükseldi

2 saat önce

Petrol fiyatları, ABD Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD ham peetrol stoklarının 12 Temmuz haftasında 1.4 milyon varil azaldığını açıklamasıyla yükseldi.

Petrol fiyatları ABD stoklarındaki azalış etkisiyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD ham peetrol stoklarının 12 Temmuz haftasında 1.4 milyon varil azaldığını açıklamasıyla yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.33 artışla 64.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.19 artışla 57.73 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, beklenti üzerinde gelen perakende satış verileri etkisiyle düşerken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri ve ABD ve Çin arsındaki ticaret belirsizlikleri düşüşü limitledi
gümüş, yüzde 0.08 düşüşle 15.665 dolardan,
altın, yüzde 0.36 düşüşle 1,406.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.69 dolardan,
platin, yüzde 0.5 düşüşle 842.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.01 artışla 1,516.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya yükselirken, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,744 liraya geriledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:56 Kaynak: DHA
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