Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki olumlu hava etkisiyle yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki olumlu hava etkisiyle yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki olumlu hava etkisiyle yükseldi

6 saat önce

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde "son aşamaya" gelindiğini söylemesi ardından oluşan olumlu hava etkisiyle yükseldi.

Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki olumlu hava etkisiyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde "son aşamaya" gelindiğini söylemesi ardından oluşan olumlu hava etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.65 artışla 64.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 artışla 59.48 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle düşerken, paladyum artışa devam etti.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.17 artışla 16.89 dolardan,

altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,466.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.48 artışla 2.6555 dolardan,

platin, yüzde 1.02 düşüşle 898.4 dolardan ve

paladyum yüzde 1.15 artışla 1,936.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,841 liraya geriledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
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