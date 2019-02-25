Petrol Fiyatları Artan ABD Petrol İhracatı Etkisiyle Karışık Seyrediyor
51 dakika önce
– Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol ihracatının günlük 3.6 milyon varillik rekor düzeye ulaşması etkisiyle düşerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıtlamalarına rağmen stokların artması yatırımcıları endişelendiriyor.
– Petrol fiyatları, ABD
'nin ham petrol ihracatının günlük 3.6 milyon varillik rekor düzeye ulaşması etkisiyle düşerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya
'nın (OPEC+) üretim kısıtlamalarına rağmen stokların artması yatırımcıları endişelendiriyor.
ABD ve Çin
arsındaki ticaret toplantılarının olumlu havası etkisiyle yatırım teşviklerinin yükselmesi petrol fiyatlarındaki düşüşn bir kısmını telafi ediyor.
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0.06 düşüşle 67.08 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.19 artışla 57.37 dolardan işlem görüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:00 Kaynak: DHA
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