Petrol fiyatları aşı gelişmeleriyle yükseliyor

Bir yandan dünya genelinde ekonomiyi büyük ölçüde aksatan Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasına karşı önlemler artırılırken, Pfizer ve Moderna'nın virüse karşı yüzde 95 düzeyinde etkili olduğuna ilişkin açıklamaları, fiyatları olumlu etkiliyor.

Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar