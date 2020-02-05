Petrol fiyatları aşı umuduyla yükselişte - Son Dakika
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Petrol fiyatları aşı umuduyla yükselişte

16 dakika önce

Küresel piyasalarda hisse senetleri ve petrol fiyatları, Birleşik Krallık Imperial College London'da bilim insanlarının coronavirüs için 14 gün içerisinde aşı geliştirebileceklerini açıklamalarının ardından yükseldi.

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Küresel piyasalarda hisse senetleri ve petrol fiyatları, Birleşik Krallık Imperial College London'da bilim insanlarının coronavirüs için 14 gün içerisinde aşı geliştirebileceklerini açıklamalarının ardından yükseldi.

CNBC'nin haberine göre, üniversitenin araştırma ekibinin lideri olan bilim insanı Sky News'a yaptığı açıklamada, coronavirüsün tedavisi için geliştirilen ilacı en geç önümüzdeki hafta hayvanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.58 artışla 55.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.54 artışla 50.87 dolardan işlem görüyor.

Altın yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden coronavirüs endişeleriyle hafif yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu Coronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 500'e yaklaşığı ve 24 bin 324 kişinin virüsten etkilendiği bildirmişti.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.39 artışla 17.63 dolardan,

- altın, yüzde 0.25 artışla 1,559.50 dolardan,

- bakır, yüzde 1.49 artışla 2.58 dolardan,

- platin, yüzde 1.13 artışla  977.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.09 artışla 2,337.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 299 liraya, çeyrek altın 489 liraya, Cumhuriyet altını da 2,024  liraya yükseldi.


Birleşik Krallık, Koronavirüs, Sky News, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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