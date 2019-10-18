Petrol fiyatları Çin'den gelen GSYH verisiyle düştü

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,872 liraya geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.6 artışla 59.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.3 artışla 53.77 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları etkisiyle neredeyse son 30 yılın en düşük düzeyinde, yüzde 6.0'da kalması üzerinde petrol fiyatları düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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