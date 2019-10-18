Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları Çin'den gelen GSYH verisiyle düştü
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları Çin'den gelen GSYH verisiyle düştü

Petrol fiyatları Çin'den gelen GSYH verisiyle düştü

1 saat önce

Petrol fiyatları, Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları etkisiyle neredeyse son 30 yılın en düşük düzeyinde, yüzde 6.0'da kalması üzerinde petrol fiyatları düştü.

Petrol fiyatları Çin'den gelen GSYH verisiyle düştü, System.String[]

Petrol fiyatları, Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları etkisiyle neredeyse son 30 yılın en düşük düzeyinde, yüzde 6.0'da kalması üzerinde petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.6 artışla 59.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.3 artışla 53.77 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında bir Brexit anlaşması yapılması sonrasında sabit kaldı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 17.55 dolardan,

altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,494.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.592 dolardan,

platin, yüzde 0.36 düşüşle 890.8 dolardan ve

paladyum yüzde 0.01 artışla 1,730.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,872 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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