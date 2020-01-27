Petrol fiyatları coronavirüs nedeniyle düşmeye devam ediyor - Son Dakika
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Petrol fiyatları coronavirüs nedeniyle düşmeye devam ediyor

6 saat önce

Petrol fiyatlarındaki düşüş, dünyanın en büyük petrol tedarikçişi Çin'de yayılmaya devam eden coronavirüs nedeniyle sürüyor.

Petrol fiyatları coronavirüs nedeniyle düşmeye devam ediyor, System.String[]

Petrol fiyatlarındaki düşüş, dünyanın en büyük petrol tedarikçişi Çin'de yayılmaya devam eden coronavirüs nedeniyle sürüyor.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüse bağlı olarak ölenlerin sayısı 81'e ulaşırken, vaka sayısı da yaklaşık 3 bin kişiye çıktı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud petrol piyasasını sakinleştirmeye çalışsa da virüsün küresel petrol talebini "fazlasıyla kısıtlı" olacak şekilde etkilediği belirtildi.

Virüsün dünyanın en büyük ikinci petrol tedarikçisi ABD'de de tespit edilmesinin ardından Hazine getirileri düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.55 düşüşle 52.81 dolardan işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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