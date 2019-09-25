Petrol fiyatları da üretim de normale döndü
1 saat önce
Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı.
Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı. Petrol fiyatları da saldırı öncesindeki seviyelere dönmüş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:05
İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak