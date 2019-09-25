Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları da üretim de normale döndü
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Petrol fiyatları da üretim de normale döndü

1 saat önce

Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı.

Petrol fiyatları da üretim de normale döndü, System.String[]

Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı. Petrol fiyatları da saldırı öncesindeki seviyelere dönmüş durumda.

Suudi Arabistan, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:05 
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