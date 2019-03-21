Petrol Fiyatları Dört Ayın Zirvesinden Geriledi
34 dakika önce
– Petrol fiyatları 12 Kasım'dan bu yana en yüksek düzeyinden çekildi.
– Petrol fiyatları 12 Kasım'dan bu yana en yüksek düzeyinden çekildi. ABD Enerji Bakanlığı
'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) verilerinin, ABD'nin ham petrol stokları 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile ulaştığını göstermesiyle
EIA verilerine göre, ABD petrol rafinerilerinde 16.2 milyon varil ham petrol işlenirken, işlenen ham petrol miktarı geçen haftaya göre 178 bin varil düştü. Rafineriler yüzde 88.9 kapasite ile çalıştı, benzin üretimi 9.9 milyon varile yükselirken, benzin stokları 4.6 milyon varil düştü.
Mayıs ayı için ABD hafif petrolü fiyatları 60.31 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.48 düşüşle 59.94 dolara ve Brent petrol fiyatları 68.69 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.35 düşüşle 68.26 dolara çekildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
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