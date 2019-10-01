Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları düşen üretim ve azalan sondaj kuleleri etkisiyle yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Petrol fiyatları düşen üretim ve azalan sondaj kuleleri etkisiyle yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısının 27 Eylül itibarıyla son bir haftada altı adet azalarak 713 adete gerilemesi ve üçüncü çeyrekte büyük üreticilerin üretiminin azaldığını gösteren raporlar etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları düşen üretim ve azalan sondaj kuleleri etkisiyle yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısının 27 Eylül itibarıyla son bir haftada altı adet azalarak 713 adete gerilemesi ve üçüncü çeyrekte büyük üreticilerin üretiminin azaldığını gösteren raporlar etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 artışla 59.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.04 artışla 54.63 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle iki ayın en düşük düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.69 artışla 17.15 dolardan,

altın, yüzde 0.06 artışla 1,473.6 dolardan,

bakır, yüzde 1.57 düşüşle 2.538 dolardan,

platin, yüzde 0.22 artışla 891.2 dolardan ve

paladyum yüzde 0.47 düşüşle 1,639.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 268 liraya, çeyrek altın 439 liraya, Cumhuriyet altını da 1,815 liraya geriledi.

İsviçre bankası UBS, 2020 yılı altın, gümüş ve platin ortalama fiyatları için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Altın için 2020 yılı ortalama fiyat tahminini onsu 1,550 dolardan 1,600 dolara çıkaran UBS, 2020 yılı sonunda fiyatın 1,635 dolar olmasını bekliyor. Altında ortalama fiyat öngörüsü de 2021 yılı için 1,600 dolardan 1,650 dolara çıkarıldı.

Gümüş için 2020 yılı ortalama fiyat öngörüsünü 17.6 dolardan 19.0 dolara yükselten UBS, 2021 için öngörüsünü de 18.3 dolardan 19.8 dolara revize etti.

UBS, platin fiyatı için 2020 yılı ortalama fiyat öngörüsünü 860 dolardan 870 dolara yükseltti.

Amerika Birleşik Devletleri, Gümüş, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Giyim devi Forever 21, iflas başvurusunda bulundu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları düşen üretim ve azalan sondaj kuleleri etkisiyle yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]