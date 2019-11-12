Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberlerin yanında, Suudi Arabistan'daki yüksek ham petrol üretimi, arz fazlası endişelerini daha da güçlendirdi. Bu gelişmelerle, petrol fiyatları ikinci günde de düştü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 62.04 dolara, ABD hafif ham petrolü de dün yüzde 0.3 düşüşle 56.68 dolara geriledi.

Yatırımcıların ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı piyasalarda altın ons fiyatı 1,456.01 dolar ile yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.32 düşüşle 16.80 dolardan,

altın, yüzde 0.2 düşüşle 1,456.01 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.37 artışla 878.82 dolardan ve

paladyum yüzde 0.40 artışla 1,695.34 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,831 liraya geriledi.