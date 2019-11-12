Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları düştü, altın yatay
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

7 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberlerin yanında, Suudi Arabistan'daki yüksek ham petrol üretimi, arz fazlası endişelerini daha da güçlendirdi.

Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberlerin yanında, Suudi Arabistan'daki yüksek ham petrol üretimi, arz fazlası endişelerini daha da güçlendirdi. Bu gelişmelerle, petrol fiyatları ikinci günde de düştü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 62.04 dolara, ABD hafif ham petrolü de dün yüzde 0.3 düşüşle 56.68 dolara geriledi.

Yatırımcıların ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı piyasalarda altın ons fiyatı 1,456.01 dolar ile yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.32 düşüşle 16.80 dolardan,

altın, yüzde 0.2 düşüşle 1,456.01 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.37 artışla 878.82 dolardan ve

paladyum yüzde 0.40 artışla 1,695.34 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,831 liraya geriledi.


Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya Süper Kupası, 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak
Suudi Arabistan'da tiyatro salonunda sahnedeki oyunculara bıçaklı saldırı: 3 yaralı Ruhani'den çok konuşulacak itiraf: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:32:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları düştü, altın yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]