Petrol fiyatları düştü, altın yatay

İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2,510 liradan satılıyor.

Suudi Arabistan 'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun petrol üretimi kesintisini günde 1 milyon varil daha genişleteceğini açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin söylentilerle düştü. Artan güvenli liman talebiyle Salı günü yükselen altın yatay hareket ediyor.

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