Petrol fiyatları düştü, altın yatay

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran'da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi. Stoklar artarken, talebi baskılayan Covid-19 pandemisinde yeni vaka sayılarındaki artış da fiyatları aşağıya çekti ve Brent petrolün varil fiyatı iki hafta sonra 40 doların altını gördü.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü düşürmesi üzerine, başta Asya-Pasifik bölesi olmak üzere tüm dünyada hisse senedi borsalarında satış dalgası yarattı. Covid-19 sonrası toparlanmanın uzun süreceği endişeleriyle hisse senetlerinden çıkan yatırımcılar doların yanında altına da yönelince, sarı maden 1,750 doların üzerinde tutunuyor.
İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2,538 liradan satılıyor.