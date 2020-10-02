Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

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Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla dolar güçlendi. Altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmeyle hafif gerilese de 1,900 doların üzerinde tutundu.

Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatlarındaki gerileme de, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hız kazandı, Brent petrolün varil fiyatı 40 doların, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 38 doların altına geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.54 düşüşle 39.27 dolar,Batı Teksas yüzde 3.74 düşüşle 37.34 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,904.50 dolar,gümüş yüzde 1.49 artışla 24.15 dolar,bakır yüzde 5.14 düşüşle 6,342.50 dolar,platin yüzde 0.93 düşüşle 892.13 dolar,paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,322.88 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 474 liraya, çeyrek altın 77 liraya, Cumhuriyet altını da 3,086 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD'de anlaşılması beklenen teşvik paketine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönünü bulması için ön ayak olmayı sürdürdüğünün altı çizilerek, "Dünkü seansa altın 1,885 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra gün boyu yukarı yönlü bir ralli içerisinde hareket etti" denildi ve eklendi: "Günün diğer kritik gelişmesi ABD'de açıklanan PMI verileri takip edilirken, küresel büyümenin geleceğine dair önemli sinyaller verildi. ABD imalat sanayi PMI, eylül ayına kıyasla yüzde 0.4'lük artış göstererek 53.5 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu veri sonrası piyasaların tepkisi pozitif yönlü olurken, altında 1,900 dolar/onsun üzerine yükselerek 1,912 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. "Seans sonunda 1,906 dolar/onstan dengelenen sarı maden yüzde 1.06 kazancı hanesine yazmayı başarmış oldu. Diğer taraftan sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın testinin pozitif olduğu duyurulmasının ardından piyasalar adeta şok yaşadı. "Şimdilik güvenli liman olarak altının tepkisi pozitif yönlü olurken, 1,910 dolar/onsun üzerinde işlem görmeye devam ediyor. "Gümüş de dünkü seansı pozitif şekilde yeşilde kapatırken günün en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 23.23 dolar/onstan başladığı seansı, 23.78 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 2.3 kazancı hanesine yazdı."Platin diğer kıymetlilerden ayrışmayarak yeşilde kapattığı bir günü geride bıraktı. 900 dolar/onsu aşma çabası devam eden platin dünkü seansı 901 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.8 kazancı yazdı."Paladyum da diğer kıymetlilerle benzer şekilde yeşilde kapattığı bir günü daha geride bırakırken, 2,322 dolar/onstan yüzde 0.7 kazançla seansı tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta düşük hacime rağmen altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,047 kg altın, 3,387 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

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