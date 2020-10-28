Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki yükseliş ve en büyük akarykıt tüketicileri ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarındatki artışın arz fazlası ve zayıf yakıt talebi endişelerini artırmasıyla geriledi.

Altın fiyatları ABD seçimleriyle ilgili belirsizliklerle daha güçlü gelişen doların yarattığı baskıya karşı koymasına karşın 1,900 dolar düzeyinin üzerinde kaldı.