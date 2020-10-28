Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

28.10.2020 09:30
Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki yükseliş ve en büyük akarykıt tüketicileri ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarındatki artışın arz fazlası ve zayıf yakıt talebi endişelerini artırmasıyla geriledi.

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki yükseliş ve en büyük akarykıt tüketicileri ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarındatki artışın arz fazlası ve zayıf yakıt talebi endişelerini artırmasıyla geriledi.

Altın fiyatları ABD seçimleriyle ilgili belirsizliklerle daha güçlü gelişen doların yarattığı baskıya karşı koymasına karşın 1,900 dolar düzeyinin üzerinde kaldı.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 40.97 dolar,Batı Teksas yüzde 0.41 düşüşle 38.81 dolar,altın yüzde 0.13 artışla 1,910.18 dolar,gümüş yüzde 0.64 artışla 24.53 dolar,bakır yüzde 0.25 artışla 6,792.00 dolar,platin yüzde 0.67 artışla 888.78 dolar,paladyum yüzde 0.73 artışla 2,352.50 dolar düzeyindeydi.Dövizlerdeki hızlı tırmanışa bağlı olarak doların 8.20 liraya çıkmasının da etkisiyle, iç piyasada gram altın 504 liraya, çeyrek altın 823 liraya, Cumhuriyet altını da 3,278 liraya yükseldi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının 1,900 dolar sınırındaki hareketlerini sürdürdüğünü belirterek, şöyle dedi: "Piyasalardaki dalgalanmalara çok ciddi bir tepki vermeyen değerli metaller genel olarak sakin bir görünüm sergilerken altının ons fiyatının da 1,900 dolardan çok fazla uzaklaşmadığını görüyoruz. "Teknik açıdan bakıldığında ise mevcut tablonun net bir yöne işaret etmediğini söylemek mümkün. "Bu noktada yukarıda 1,920 dolar aşılmadıkça görünümün değişmesini beklemiyoruz. Aşağıda ise 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 1,885 doları ilk önemli destek noktası olarak takip ediyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Avrupa, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

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