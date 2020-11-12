Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

12.11.2020 09:27
Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle varil fiyatı 45 doları da aşan Brent petrol, birçok ülkede uygulanmaya başlanan kısıtlamaların yarattığı talep kaygılarıyla 43 dolar düzeyine döndü.

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle varil fiyatı 45 doları da aşan Brent petrol, birçok ülkede uygulanmaya başlanan kısıtlamaların yarattığı talep kaygılarıyla 43 dolar düzeyine döndü.

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına geriledikten sonra 1,860 dolar düzeyine kadar inen altın ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.16 artışla 43.84 dolar,Batı Teksas yüzde 0.17 artışla 41.50 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 1,869.66 dolar,gümüş yüzde 0.25 düşüşle 24.17 dolar,bakır yüzde 1.09 düşüşle 6,885.50 dolar,platin yüzde 0.18 artışla 869.17 dolar,paladyum yüzde 1.49 artışla 2,353.95 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 774 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analzinde, "Geçen Salı, aşı gelişmelerinin piyasalar üzerinde neden olduğu iyimser hissiyat Brent Petrol'e destek olmayı sürdürürken, artmakta olan vaka sayılarının yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edilmişti. Dün ise dünyanın önde gelen üreticilerinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararlarına uyacaklarını vurgulamaları koronavirüsün neden olduğu endişelere rağmen Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sürmesine neden olurken, Brent petrol 45 dolar seviyesi üzerini test etti" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Hafta başında koronavirüs aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması sonucu değerli metalde gözlenen sert satışların ardından geçtiğimiz gün dolar çevresindeki güçlü görünüm, ons altında satışların devam etmesine neden oldu. Gün içinde artan koronavirüs vaka sayıları riski ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı."


Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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