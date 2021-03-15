Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

15.03.2021 17:50
Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Küresel düzeyde aşılamalara ilişkin gelişmelere odaklanan petrol piyasalarında, geçen haftanın son işlem gününde 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.

Küresel düzeyde aşılamalara ilişkin gelişmelere odaklanan petrol piyasalarında, geçen haftanın son işlem gününde 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.0 dolayında gerilerken, yeni haftaya yaklaşık 20 dolarlık toparlanma ile 1,720 doların üzerinde başlayan altının ons fiyatı bu düzeylerde hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

Brent petrol yüzde 1.20 düşüşle 68.29 dolar,Batı Teksas yüzde 1.32 düşüşle 64.73 dolar,altın yüzde 0.32 artışla 1,728.70 dolar,gümüş yüzde 0.94 artışla 26.13 dolar,bakır yüzde 0.08 artışla 9,132.50 dolar,platin yüzde 0.17 artışla 1,209.58 dolar,paladyum yüzde 1.37 artışla 2,402.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 421 lira, çeyrek altın 698 lira, Cumhuriyet altını da 2,772 liradan satıldı.ALB Forex araştırma ekibinin tarımsal emtia bülteninde, Çin'in geçen hafta devlet rezervlerinin açık artırmasında 2.26 milyon ton buğday sattığına işaret edilerek, "Avrupa buğday fiyatları Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesine geriledi, ABD Ovalarının kurak kısımlarında yağmurlar öngörülürken, Chicago fiyatlarındaki zayıflık nedeniyle geriledi" denildi ve şöyle devam edildi: " Brezilya'nın ulusal tarım ajansı Companhia Nacional de Abasteciment, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2020-21 pazarlama yılı (Şubat 2021-Ocak 2022) için Brezilya soya fasulyesi üretim tahmininin, daha yüksek alan nedeniyle önceki tahminden daha yüksek revize edildiğini duyurdu."ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Çin'in 2020-21 döneminde 24 milyon mt mısır ithal ettiğini ve bu rakamın 2019-20 yılındaki 7 milyon tonun  çok üzerinde olduğunu açıkladı."USDA, Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, Çin'in 2020/21'deki buğday ithalatının bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıkarak 10.5 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor."En büyük üretici Brezilya'da soğuk hava tahminlerinin ardından gelecek mahsulle ilgili endişeler nedeniyle bu yıl kahve fiyatları toparlanıyor. "Buğdayda, yükselen trend bölgesine doğru satış baskısı devam ediyor. Soya fasulyesi, bültenlerimizde daha önce uyarısını yaptığımız takoz formasyonunu kırmış durumda.  "Mısır fiyatı güne negatif başladı. Sıkışma gözlenen ve üçgen formasyonu oluşturan fiyat için 428.15 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor. Kahve, 127.10 dolar seviyesinden gelen alımlar 131.70 dolar ara direnç bölgesinin aşılması ile güç kazandı."


Çin Halk Cumhuriyeti, Buğday, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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