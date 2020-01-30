Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

ABD hampetrol stoklarının 3.5 milyon varil arttığını gösteren ABD Enerji Enformasyon Yönetimi verilerinin ve birçok havayolu şirketinin de coronavirüs nedeniyle Çin'e uçuşları durdurmasının ardından petrol fiyatları düştü.

Petroldeki düşüşe karşılık, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yeni coronavirüs salgınının kısa vadede Çin'in ekonomisini etkileyebileceğine ilişkin açıklamalarına bağlı olarak güvenli limanlara yönelimin artmasıyla altın fiyatları yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenler 170 kişiyi, virüsten etkilenenler de 7 bin 771 kişiyi bulurken, 81 bin kişinin de gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi, coronavirüsün küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için İsviçre 'nin Cenevre kentindeki merkezinde Perşembe günü yeniden toplanacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.05 düşüşle 59.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.05 düşüşle 52.77dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.59 artışla 17.59 dolardan,

- altın, yüzde 0.42 artışla 1,577.10 dolardan,

- bakır, yüzde 0.90 düşüşle 2.53 dolardan,

- platin, yüzde 0.42 düşüşle 971.20 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.35 düşüşle 2,194 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 495 liraya, Cumhuriyet altını da 2,047 liraya yükseldi.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı. FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Para politikasının mevcut duruşu ekonomik aktivitenin sürdürülebilir gelişmesini, güçlü bir işgücü piyasası koşullarını ve enflasyonun Komite'nin hedefi olan simetrik yüzde 2.0 düzeyine dönüşünü destekleyecek niteliktedir. Küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon baskısı dahil olmak üzere gelen verilerin ekonomik görünüme etkilerinin izlenmesi sürecek" denildi.