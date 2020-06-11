Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin beklentilerinin yanında, ABD'de hampetrol stoklarının da rekor düzeylere yükseldiğine ilişkin verilerle petrol fiyatları sert düştü.

Ekonomideki belirsizliklere bağlı olarak güvenli liman talebinin artışıyla da altın fiyatları yükseldi.

Fed, ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.5 küçülmesini ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 9.3 olmasını bekliyor. Goldman Sachs Group tarafından yayınlanan bir araştırma notunda Fed'in enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın fiyatlarının ons başına 2 bin doları aşabileceğine dikkat çekti ve ayrıca bakır ve alüminyum tahminlerini de yükseltti.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.17 düşüşle 39.22 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.14 düşüşle 37.44 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 18.09 dolar,

altın, yüzde 0.27 artışla 1,742.91 dolar,

bakır, yüzde 2.38 artışla 5,904.00 dolar,

platin, yüzde 0.71 düşüşle 836.97 dolar,

paladyum yüzde 0.10 düşüşle 1,952.92 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2,495 liradan satılıyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrasında yönünü yukarı çevirdi" başlıklı yorumunda şöyle dedi:

"Bir yandan Fed toplantısında güvercin mesajlar verileceğini fiyatlayan ons altın diğer yandan Kore'deki gerilimin getirdiği güvenli liman alımlarıyla hafta başından bu yana yönünü yukarı çevirmişti. Fed'in uzun bir süre faiz artırımı öngörmemesi değerli metallerin daha da güç kazanmasını sağlarken 1,720 doların da aşılması ile birlikte yukarı yönlü eğilim belirgin şekilde arttı. Hızlı yükseliş küçük çaplı düzeltmelere yol açabilecek olsa da FOMC sonrasında koşulların altın lehine çalıştığını düşünürsek yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır."