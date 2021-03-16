Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

16.03.2021 09:37
Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi, System.String[]

ABD'de ham petrol stoklarının artması ve aralarında Almanya ile Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

ABD'de ham petrol stoklarının artması ve aralarında Almanya ile Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

Yatırımcıların, artan devlet yardımlarının enflasyona etkilerine ilişkin veriler üzerine odaklandığı emtia piyasalarında, altının spot ons fiyatı 1,737 dolara kadar yükseldi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.87 düşüşle 68.28 dolar,Brent-ortalama yüzde 0.58 artışla 69.40 dolar,Batı Teksas yüzde 0.95 düşüşle 64.77 dolar,OPEC Basket yüzde 1.11 artışla 68.14 dolar,altın yüzde 0.12 artışla 1,734.01 dolar,gümüş yüzde 0.16 düşüşle 26.20 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 9,116.50 dolar,platin yüzde 0.35 artışla 1,221.02 dolar,paladyum yüzde 0.12 düşüşle 2,391.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 421 lira, çeyrek altın 698 lira, Cumhuriyet altını da 2,772 liradan satıldı.Gedik Yatırım'ın bülteninde, ons altının, Çarşamba günü düzenlenecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde 1700 doların üzerindeki gelişmesini koruduğuna işaret edilerek, "Doların ve ABD 10 yıllık tahvil  faizinin gerilemesi, altını destekliyor. Fed'in yarın açıklayacağı  ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları önemli  olacaktır. Piyasa, ekonomik projeksiyonlarda yukarı yönlü revizyon  beklerken, tahvil faiziyle ilgili Fed'in piyasayı nasıl ikna edeceği  de merak konusu. Dolayısıyla yarın akşam piyasaların genelinde bir  oynaklık izlenebilir" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrol fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde sınırlı da olsa  güç  kaybediyor. Aşıya dair gelişmeler, petrol fiyatları üzerinde  baskı oluşturmaya başladı. "Avrupa'nın üç büyük ülkesi, Almanya,İtalya  ve Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu açıkladı. Kısa  vadede petrolde görülen yükselişin ardından aslında hassasiyetin hala  sürdüğü izleniyor. "Aşı ile ilgili bu karar sınırlı negatif yansımış  durumda. Kısa vade için petrol fiyatlarında kar satışları oluşabilir. "Yarın akşam Fed toplantısı olacak. Bugün başlayacak toplantı, yarın  sona erecek. Dolayısıyla Fed öncesi piyasaların genelinde biraz daha  temkinli seyirler izlenebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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