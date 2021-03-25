Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Ham petrol fiyatları, Avrupa'da Covid-19 kaynaklı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının gündeme gelmesinin büyüttüğü talep endişeleri ve ABD'de ham petrol stoklarının yeniden artmaya başladığına ilişkin verilerin etkisiyle düştü.

Avrupa'da artan koronavirüs vakalarının ekonomik toparlanma üzerinde endişelere yol açmasıyla yükselen altın fiyatlarının kazanımları, doların yükselmesiyle sınırlandı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.56 düşüşle 62.46 dolar,Batı Teksas yüzde 2.81 düşüşle 59.17 dolar,altın yüzde 0.14 artışla 1,736.81 dolar,gümüş yüzde 0.18 düşüşle 25.05 dolar,bakır yüzde 0.20 düşüşle 8.889.00 dolar,platin yüzde 0.34 düşüşle 1,167.66 dolar,paladyum yüzde 0.13 artışla 2,638.09 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 445 liraya, çeyrek altın 732 liraya, Cumhuriyet altını da 2,921 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), küçük ve dezavantajlı konumdaki çiftçilerin pandemiden zarar görmemesi için 12 milyar dolarlık yeni destek paketi ile daha fazla çiftçiye ulaşmayı hedeflediğine işaret edilerek, "USDA verilerine göre, ABD ovalarındaki yağışlar bu ay kışlık buğday mahsul oranlarını iyileştirdi. Avrupa'nın en büyük şeker üreticisi Suedzucker Çarşamba günü, çekirdek şeker sektöründe kayıplar azaldığından tüm yıl karında artış bildirdi. Avrupa Kahve Federasyonu (ECF) verilerine göre, önemli Avrupa limanlarında tutulan yeşil kahve stokları Aralık 2020'de yüzde 1.0 arttı" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Tarım Bakanlığı Cuma günü Çin'e 800.000 ton ek ABD mısır satışı bildirdi ve geçen hafta teyit edilen toplam satışları yaklaşık 3,9 milyon tona çıkardı. " Chicago Ticaret Borsası (CME Group), önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini açıkladı."Buğdayda, yükselen trend desteğinin ihlal edilmesiyle yaşanan satış baskısı devam ediyor. 615 destek bölgesinde işlem gören buğdayda, bu bölgeden tepki alımları gelmesi durumunda 620/625 seviyeleri ilk direnç olarak izlenebilir. " Mısır fiyatı üçgen formasyonunu kırmasının ardından 559.00/545.50 bandına sıkışmış durumda. Son bir haftadır yön belirlemeye çalışan fiyat, bugün hafif satıcılı seyrediyor. "Şeker fiyatı, yükselen trendini kırdıktan sonra 15.05 seviyesine kadar geri çekilme yaşamıştı. Bugün güne yükselişle başlayan endekste 15.55 seviyesine doğru toparlanma görülüyor.

"Kahvede, kasım ayından bu yana devam eden yükseliş trendi ihlal edildi. 126.50 ana direnç bölgesini test eden kahvede, bu seviyenin altında fiyatlamalarda satışlar 122.20 seviyesine doğru hız kazanabilir. Yukarı alanda ise 127.50 ilk direnç bölgesi bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda tekrar trend üzerinde güç kazanımı görülebilir."