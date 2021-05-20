Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

20.05.2021 17:54
Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi, System.String[]

ABD'de petrol stoklarında artış olduğunu gösteren verilerin yanında, İran'na petrol ambargosunun kaldırılabileceğine ilişkin gelişmelerin de etkisiyle, petrol fiyatları düştü.

ABD'de petrol stoklarında artış olduğunu gösteren verilerin yanında, İran'na petrol ambargosunun kaldırılabileceğine ilişkin gelişmelerin de etkisiyle, petrol fiyatları düştü. Gösterge Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar, Batı Teksas petrolün varil fiyatı da 62 dolar düzeyine kadar indi.

Buna karşılık, altın fiyatları ise ABD enflasyon baskılarının artmasıyla yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 14 Mayıs'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 486 milyon varile yükseldi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de,  ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 0.62 milyon varil yükseldi. Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.23 düşüşle 65.74 dolar,Batı Teksas yüzde 1.25 düşüşle 62.57 dolar,altın yüzde 0.39 artışla 1,877.09 dolar,gümüş yüzde 0.16 artışla 27.78 dolar,bakır yüzde 3.29 düşüşle 10,073.50 dolar,platin yüzde 0.98 artışla 1,206.66 dolar,paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,856.50 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 504 liraya, çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,303 liraya yükseldi.Altının "güçlü duruşuyla dikkat çektiği" vurgulanan Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde şöyle denildi: "Altın, dünkü seansta yaklaşık 40 dolar/onsluk bir bant içerisinde hareket ederken, son zamanların en yüksek volatiliteli günü geride kalmış oldu. 1869 dolar/ons seviyesinden seansa başlaya sarı maden, kripto paralarda sert satış dalgasının yaşanmasıyla birlikte güvenli liman olarak öne çıktı. "Bitcoin özelinde gün içi kayıp yüzde 30 seviyesine kadar çıkarken, altın bu süreçte 1890 dolar/ons seviyesine kadar uzandı ve son üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak seans sonuna dek bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, ABD'de açıklanan Fed toplantı tutanakları sonrası satış baskısına maruz kaldı. "Toplantı tutanaklarında ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte varlık alımlarının azaltılmasının tartışmaya başlanmış olması piyasaya sert satış getirdi. Altın da bu satış dalgasından nasibine düşeni aldı ve gün içinde 1852 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Ancak seans sonuna doğru toparlanma çabasında hareket eden sarı maden, seansı 1869 dolar/onstan tamamlarken başladığı seviyeden günü kapatmış oldu.  "Gümüş ise altın gibi dünkü seansta güçlü kalamazken, seansı kayıpla tamamladı. 28,18 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, satıcılı seyir neticesinde 27,37 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Gün sonunda toparlanma çabasında hareket eden beyaz maden, 27,73 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.6 kaybı hanesine yazdı. "Platin, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, iki haftanın ardından 1200 dolar/onsun altını kaydetti. 1222 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, günü 1194 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.3 kayıp yazmış oldu."Paladyum da diğer kıymetli madenlerden ayrışamayarak kırmızıda bir günü geride bıraktı. 2907 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan kıymetli maden, 2875 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.1 kayıp yazmış oldu."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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