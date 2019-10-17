Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.77 düşüşle 58.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 52.92 dolardan işlem görüyor. Küresel emti piyasalarında; Küresel emti piyasalarında; gümüş, yüzde 0.96 artışla 17.595 dolardan, gümüş, yüzde 0.96 artışla 17.595 dolardan, altın, yüzde 0.22 artışla 1,497.40 dolardan, altın, yüzde 0.22 artışla 1,497.40 dolardan, bakır, yüzde 1.04 artışla 2.616 dolardan, bakır, yüzde 1.04 artışla 2.616 dolardan, platin, yüzde 0.09 artışla 891.50 dolardan ve platin, yüzde 0.09 artışla 891.50 dolardan ve paladyum yüzde 0.34 artışla 1,740.90 dolardan işlem görüyor. paladyum yüzde 0.34 artışla 1,740.90 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,910 lira oldu. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,910 lira oldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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