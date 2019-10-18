Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte

Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte

1 saat önce

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişelerin artmasının ardından petrol fiyatlarında görülen artış, gün sonunda yerini düşüşe bıraktı.

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Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişelerin artmasının ardından petrol fiyatlarında görülen artış, gün sonunda yerini düşüşe bıraktı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 59.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 düşüşle 53.85 dolardan işlem görüyor.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı.

Küresel emti piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.57 dolardan,

altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,494.80 dolardan,

bakır, yüzde 1.37 artışla 2.633 dolardan,

platin, yüzde 0.28 düşüşle 890.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.88 düşüşle 1,715.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
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