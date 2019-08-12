Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları düşüşte
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Petrol fiyatları düşüşte

1 saat önce

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı.

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Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı.

petrol fiyatlarında düşüş gözleniyor. Geçtiğimiz haftayı 58,73 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı saat 10.36 itibarıyla yüzde 0,03'lük düşüşle 58,40 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 0,13'lük azalışla 54,42 dolar olarak izlendi. - İSTANBUL
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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